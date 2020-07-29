عبدالله المري يطلع على مشاريع «الأدلة الجنائية»

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على المشاريع المستقبلية والحالية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد خبير أول خالد حسين السميطي نائب المدير العام لشؤون الإدارة بالوكالة، وعدد من الضباط.

وفي بداية الزيارة، اطلع معالي الفريق عبدالله المري على معرض مصغر يضم جميع تخصصات العلوم الجنائية، ويسلط الضوء على أهم الإمكانيات التقنية والتخصصية التي تتمتع بها الإدارة، ثم اجتمع معاليه مع المسؤولين والعاملين للنظر في المشاريع التحسينية والتطويرية للإدارة العامة، وجرى استعراض مدى تطبيقها لمؤشر القيادة العليا، وأشاد معاليه بجهود العاملين والتطوير الكبير الذي تم تحقيقه خلال المرحلة السابقة، داعياً لبذل مزيد من الجهد لتطوير منظومة العمل والتحول الرقمي.

ونوه معاليه بضرورة الاطلاع على أفضل النماذج العالمية والتجارب الناجحة في مجال الاختصاص، والعمل على تأهيل وتطوير الكادر البشري من خلال برامج ابتعاثية ودورات تخصصية وعلمية متقدمة، مؤكداً أن الموظف الناجح يطور قدراته ومهاراته بشكل مستمر.وفي ختام الاجتماع، دعا إلى ضرورة استغلال الممكنات المتاحة لتوفير أفضل الأنظمة التقنية الحديثة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الرائدة في مجال العلوم الجنائية.

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