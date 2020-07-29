المراكز الصحية في عجمان تواصل عملها خلال العطلة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلنت منطقة عجمان الطبية عن تواصل الخدمات العلاجية والطبية في جميع المراكز الصحية طيلة أيام عطلة العيد، وإجراء فحوصات كورونا المجانية في المراكز الصحية وإدارة الطب الوقائي، وتوقف العمل في مركز البيت المتوحد الخاص بخدمات فحص العمالة والسكان في عجمان، وعودة العمل عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية: تواصل المراكز الصحية في كل من مشيرف، والحميدية، والمدينة، وإدارة الطب الوقائي العمل على مدار أيام عطلة العيد دون توقف، وذلك من أجل صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع مع استمرار الخدمات العلاجية والصحية وتوفرها على مدار الساعة، إضافة إلى إجراء فحوصات «كورونا» المجانية في المراكز الصحية نسبة لتوقف العمل في مركز الفحص بقاعة «البيت المتوحد» بمنطقة الحميدية خلال عطلة العيد واستئناف العمل بعد العيد في تقديم الخدمات الخاصة بالفحوصات المجانية لجميع السكان.

وأكد مدير منطقة عجمان الطبية على أهمية استمرار برامج الوقاية والتدابير الاحترازية خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك في جميع المنشآت، مشيراً إلى ضرورة التزام أصحاب المنشآت التجارية بتنفيذ بروتوكولات الوقاية أبرزها برامج التعقيم وتطبيق التباعد الاجتماعي بهدف محاصرة الوباء وتحقيق السلامة الشاملة لكافة أفراد المجتمع، لافتاً لجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل مواجهة انتشار فيروس «كورونا» وتوفير العلاج.

ولفت إلى تواصل أعمال الفرق الميدانية خلال عطلة العيد وإجراء الفحوصات في مواقع عمل الشركات، منوهاً بأنه تم إجراء فحوصات فيروس «كورونا» المستجد للعاملين في الفنادق والمحلات التجارية الكبرى، وذلك بهدف توسيع رقعة الفحوصات للسيطرة على انتشار المرض وتحقيق الوصول إلى صفر حالات في الإمارة.

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