«طرق دبي» وهيئة الصحة تعلنان ساعات العمل خلال عطلة العيد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

وستعمل محطات المترو كما يلي: الخط الأحمر (الخميس) من الساعة 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و(الجمعة) من 10:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و(السبت-الاثنين) من 5:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل. وسيعمل الخط الأخضر (الخميس) من الساعة 5:30 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و(الجمعة) من 10:00 صباحاً إلى 01:00 صباحاً و(السبت-الاثنين) من 5:30 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل.

وسيعمل ترام دبي (الخميس) من الساعة 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و(الجمعة) من 9:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و(السبت-الاثنين) من 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي. أما مواقف المركبات العامة في دبي، فهي مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق ابتداءً من الخميس 30 يوليو وحتى الأحد 2 أغسطس، على أن يستأنف العمل بالتعرفة الاثنين 3 أغسطس.

تعميم

إلى ذلك، أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس مواعيد وساعات العمل في كل المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. وكلفت الهيئة في تعميم لها إدارات المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات التنظيمية المعنية، بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء وفقاً لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.

وأصدرت الهيئة تعميماً إدارياً حددت فيه ساعات العمل بمركزي البرشاء وند الحمر الصحي على مدار الساعة، بينما ستكون كل المراكز الصحية الأولية مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك على أن يستأنف الدوام يوم الاثنين 3 أغسطس المقبل.

وأعلنت الهيئة أن العمل في أقسام الطوارئ بكل مستشفياتها (دبي، راشد، لطيفة، حتا) سيكون على مدار الساعة.

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