6 إجراءات ملزمة عند زيارة كبار السن

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكدت وزارة الداخلية ضرورة تجنب المصافحة والاحتضان عند زيارة كبار السن، ونشرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني 6 إجراءات يجب الالتزام بها عند زيارة كبار السن خصوصاً خلال عيد الأضحى المبارك. وأشارت إلى ضرورة التأكد من نظافة وتهوية منازلهم، محذرة من تشارك الطعام والأدوات مع كبار السن وضرورة ارتداء الكمامة وغسل اليدين والحفاظ على مسافة آمنة تضمن التباعد الجسدي والتقييد بتعليمات السلامة.وحددت القيادة العامة للدفاع المدني إجراءات السلامة عند زيارة كبار السن، مشيرة إلى أنه لسلامة كبار السن يجب الامتناع عن الممارسات الخاطئة والعادات الاجتماعية التي تساعد على العدوى بفيروس «كورونا».

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