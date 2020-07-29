«شؤون القصّر» تشارك 115 أسرة «فرحة العيد»

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي عزمها تقديم كسوة العيد وفواله العيد وقسائم شرائية لـ115 أسرة من فئة محدودي ومتوسطي الدخل تضم 300 قاصر من الذين تشرف عليهم المؤسسة وترعاهم لإسعادهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك. ويأتي تقديم الكسوة والقسائم الشرائية وسلال العيد من خلال برنامج «أعياد وتهاني» الذي تنظمه المؤسسة لتخفيف أعباء ومصاريف عيد الأضحى المبارك عن الأسر المتعففة، وتأكيداً على التواصل الفعال والمستمر مع القصّر وذويهم، وتعزيزاً لقيم التكافل الاجتماعي والتضامن مع الفئات الأكثر احتياجاً لتقديم يد الدعم والمساندة في المجتمع من خلال مشاركتهم المناسبات المختلفة. وقال أحمد حسن، مدير إدارة شؤون القصر إن المؤسسة حريصة على مشاركة القصر وأسرهم فرحة العيد وإدخال السرور إلى قلوبهم وتخفيف الأعباء عن ذويهم خاصة في هذه الظروف الاستثنائية.

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