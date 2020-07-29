الحجز المسبق ضروري في الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة، مواصلة جهودهم بتكثيف الحملات التفتيشية قبل وخلال وبعد عيد الأضحى المبارك، وتنفيذها بشكل دوري ومفاجئ للتأكد من التزام صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية بالتعليمات والقرارات الصادرة من البلدية التي وضعتها اللجنة الوطنية للطوارئ والأزمات، بالعمل وفق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، وذلك بتعقيم الصالونات بشكل دوري وارتداء العاملين الكمامات والقفازات وتطهير المعدات والأدوات قبل الشروع في تقديم الخدمة للزبائن، وذلك للحفاظ على سلامة الجمهور.

وأوضح أن عملية استقبال الزبائن ستكون وفق آلية عمل تتبع التدابير الوقائية من خلال الحجز المسبق مع التشديد على الالتزام بمسافة أمان والتقيد بإجراء التباعد الجسدي، حيث يمنع انتظار الزبائن داخل الصالون لضمان صحتهم ويفضل انتظار الزبائن في سياراتهم حتى وقت الخدمة.

وأشار الأفخم إلى أن البلدية كثفت أيضاً حملاتها التوعوية حول اشتراطات الصحة في جميع المنشآت والمحلات والصالونات بالإمارة، من أجل توفير بيئة آمنة وصحية للزبائن. وناشدت البلدية جمهورها بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الاتصال على الرقم المجاني 80036 الذي يعمل على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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