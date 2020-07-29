ضوابط في عجمان أبرزها إلغاء الانتظار

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أهمية التزام أصحاب الصالونات الرجالية والنسائية بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد مع توجه الكثير من الجمهور إلى صالونات الحلاقة. وشددت الدائرة على تطبيق الاشتراطات الوقائية لحماية صحة وسلامة الجمهور وأهمية تنفيذ التباعد الجسدي وإلغاء الانتظار والحجز المسبق للجمهور قبل الحضور للخدمة المطلوبة وضرورة التطهير والتعقيم الدائم للأدوات والأسطح داخل المحل.

الصحة والسلامة

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والمتطلبات الصحية للأنشطة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس «كورونا»، مشيراً إلى استمرار عمل إدارة الصحة العامة بخطط الرقابة الميدانية على منشآت الصالونات ومراكز التجميل والعناية الرجالية والنسائية بالإمارة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، من خلال التعميم رقم 41 لعام 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية.

النظافة والتعقيم

وشدد على أهمية التزام العاملين في الصالونات الرجالية والنسائية بالنظافة العامة والتعقيم وتطهير الأدوات في كل الأوقات، والتركيز على مقابض الأبواب والسلالم، ومناضد وأجهزة دفع النقود، وأجهزة التحكم بجهاز التلفزيون وأجهزة التكييف، وكراسي الحلاقة وطاولات تقديم الخدمة وتعقيم جميع الأدوات والأجهزة والمواد المستخدمة وأحواض غسيل الأيدي والشعر والأدراج والخزائن، ودورات المياه والنظافة الشخصية للعاملين.

ولفت إلى أنه لا يسمح بتقديم خدمات «السبا والساونا والحمام المغربي والتدليك» ولا يسمح بتقديم الخدمات المنزلية وتوفير مساحة لا تقل عن 4 أمتار للشخص الواحد في الصالون وضرورة غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة، مع تشجيع الزبائن على غسل اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة وتوفير معقمات اليدين التي تعمل تلقائياً في أماكن متفرقة، وضرورة استخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام لكافة الخدمات المقدمة بالصالون، وارتداء الكمامة من قبل الزبون ويسمح بتحريكها من قبل الزبون بعد تعقيم اليدين لوقت قصير أثناء تقديم خدمات معينة مثل قص الشعر خلف الأذن أو حلاقة اللحية، ويجب ارتداء كمامة الوجه وواقي الوجه والقفاز من قبل مقدم الخدمة خلال تقديم كافة أنواع الخدمات للزبون كما يسمح فقط باستقبال الزبائن من خلال المواعيد المسبقة فقط ووضع الإرشادات اللازمة لتطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعي.

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