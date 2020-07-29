مجموعة الحبتور تدعم خط الدفاع الأول

المصدر: دبي - البيان

أكدت مجموعة الحبتور دعمها للعاملين في خط الدفاع الأول بدبي من الكوادر الطبية في هيئة صحة دبي، وضباط وأفراد شرطة دبي، ومسعفي وموظفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، من خلال توفير 3,000 تذكرة لحضور عرض لابيرل خلال شهر أغسطس ضمن مفاجآت صيف دبي، وذلك كجزء من دعمها المستمر للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

جاء ذلك من خلال الاجتماع الذي نظمته المجموعة عبر تطبيق ZOOM بالفيديو يوم الاثنين الماضي، وحضره كل من محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، وخليفة حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والعميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، وأحمد النعيمي المدير التنفيذي لخدمات المساندة بهيئة الصحة بدبي، والدكتورة بدرية أحمد الحرمي مدير إدارة الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي.

تقدير

وقال محمد الحبتور إن هذه المبادرة تعبر عن شكرنا وتقديرنا لأبطالنا العاملين في خط الدفاع الأول لجهودهم الكبيرة والتضحيات الجليلة التي بذلوها في التصدي للجائحة.

وثمن خليفة الدراي جهود مجموعة الحبتور ودعمهم المستمر لخط الدفاع الأول، وعبر عن شكره وتقديره لهم، بما يؤكد دعمهم المستمر لخط الدفاع الأول في إسعاف دبي وإحساسهم بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية في الظروف الراهنة.

من جهته، أشاد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بجهود مجموعة الحبتور على دعمها وشراكتها المستمرة مع القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للمرور على وجه الخصوص.

وقالت الدكتورة بدرية الحرمي – مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي: «رأينا خلال مكافحة فيروس كورونا نماذج عديدة مشرفة للعطاء والمساهمة من المجتمع، ولقد تخطينا ولله الحمد العديد من التحديات بفضل تكاتف جهود ووعي مجتمع الإمارات».

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