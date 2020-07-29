الإمارات تدعم خطط القضاء على التهاب الكبد الوبائي 2030

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة التي تسلك المسار الصحيح لتحقيق هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في القضاء على فيروس التهاب الكبد بحلول عام 2030، حيث كانت من الدول السباقة في الشرق الأوسط التي أدرجت تطعيم التهاب الكبد «ب» ضمن جدول التطعيمات الأساسية في البرنامج الوطني للتحصين منذ عام 1991.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الوزارة أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي الذي يصادف 28 يوليو من كل عام ويهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول مخاطر التهاب الكبد الوبائي «A وB وC وD» بالإضافة إلى تشجيع ودعم عمليات الوقاية والتشخيص والعلاج ودعم المرضى.

كما أكدت الوزارة حصول العاملين في مجال الرعاية الصحية بالدولة على التطعيم الخاص بالفيروس وتوفيره للمسافرين إلى دول توجد فيها معدلات إصابة بالفيروس وحرصها على إطلاق حملات توعوية بوتيرة دورية بضرورة الكشف المبكر عن مرض التهاب الكبد الوبائي في عدة أوقات في السنة. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الإمارات من ضمن أقل الدول في الإصابة وذلك بفضل جهود الجهات الصحية الحكومية والخاصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز