«كليفلاند كلينك أبوظبي» يفوز بجائزة «لانترن» العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

حصل مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» - أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشبكة مبادلة للرعاية الصحية - على جائزة «لانترن» من جمعية ممرضي الطوارئ ليصبح بذلك من بين مستشفيين فقط يحصلان على هذه الجائزة المرموقة خارج الولايات المتحدة.

وجائزة «لانترن» هي جائزة عالمية تمنحها جمعية ممرضي الطوارئ التي تضم في عضويتها أكثر من 40 ألف ممرض وممرضة طوارئ من أنحاء العالم لتكريم أقسام الطوارئ التي تقدم أداء استثنائياً وتوفر أعلى مستويات الرعاية للمرضى.

وانطلقت الجائزة قبل ثلاث سنوات تكريماً لرائدة التمريض فلورنس نايتينغيل التي كان لها الفضل في تحويل مهنة التمريض إلى مهنة مهارات تعتمد على العلم والمعرفة.

وتمنح هذه الجائزة سنوياً لعدد قليل من المستشفيات الأفضل أداء وفاز بها 28 فقط من أصل 5 آلاف قسم طوارئ في الولايات المتحدة في العام 2019 إلى جانب جودة الرعاية تعتمد لجنة الجائزة في تقييمها لأقسام الطوارئ على مستوى الالتزام بالابتكار فيما يتعلق بممارسة التمريض والريادة والتعليم والتوعية والأبحاث.

دليل

وقال نيلديفيد كلارك مدير قطاع تخطيط الرعاية الصحية في دائرة الصحة في أبوظبي: «حصول مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي على جائزة لانترن من جمعية ممرضي الطوارئ يعتبر دليلاً واضحاً على الكفاءة العالية التي يتمتع بها المستشفى بشكل خاص والقطاع الصحي في الإمارة بشكل عام والذي يضع على رأس أولوياته ضمان تقديم خدمات رعاية صحية بمستويات عالمية لكافة أفراد المجتمع في الإمارة».

وقالت سو بهرنس رئيسة التمريض في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: «تمثل كوادر التمريض الأساس لكل ما نقوم به فهم يوفرون أعلى مستوى من الرعاية للمرضى ويمارسون دوراً مهماً في مساعدتنا على تحسين تجربة المريض في كل مرحلة من مراحلها».

من جانبه قال الدكتور راكيش سوري الرئيس التنفيذي في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: إن فوز قسم الطوارئ لدينا بأول جائزة لانترن تُمنح خارج الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد مدى التزام موظفينا بالابتكار وحرصهم على تزويد كل مريض بأفضل مستويات الرعاية والاهتمام خلال العام 2020، وأبدى ممرضونا وقسم الطوارئ مستوى بطولياً من أداء مهامهم، ما مكننا من تقديم العلاج اللازم لجميع شرائح المجتمع.

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