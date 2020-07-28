«زراعة أبوظبي» توقع اتفاقية مستوى الخدمة مع مركز الإحصاء

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، اتفاقية مستوى الخدمة مع مركز الإحصاء - أبوظبي التابع لدائرة الإسناد الحكومي، لتعزيز التعاون المؤسسي وإرساء أسس العمل المشترك بصورة منهجية تحقق التكامل الإحصائي، بما يلبي احتياجات الطرفين ويدعم خطط التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عمل منهجي ومنظم لتبادل وإعادة إصدار البيانات وفق جداول زمنية وإجراءات محددة، وتعزيز الالتزام بالمنهجيات والمعايير المعتمدة من أجل الارتقاء بجودة البيانات وتحقيق الاستخدام الأمثل للسجلات الإدارية في الإمارة، بالإضافة إلى تفعيل التعاون في مجال تنفيذ المسوح الإحصائية وتطوير القدرات والكفاءات الإحصائية للعاملين في الهيئة.

وقع الاتفاقية عن بعد بتقنية الاتصال المرئي، سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة السلامة الغذائية، وعبد الله أحمد السويدي مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة.

وأعرب العامري عن سعادته بتعزيز التعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي لدوره الحيوي في توفير البيانات الإحصائية التي تدعم صانعي القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يتواكب مع خطط الإمارة نحو تعزيز مسيرة التنمية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد العامري أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تدرك أهمية ما تمثله المعلومات والبيانات الإحصائية بوصفها ركيزة هامة في بناء الاستراتيجيات والسياسات الخاصة، لذا تحرص الهيئة دائماً على تطوير مستوى العلاقات مع شركائها من كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

مشيراً إلى أن التعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي يهدف إلى الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها لتحقيق أهداف الهيئة وتعزيز الأدوار المنوطة بالجهتين نحو المجتمع والمساهمة في دعم خطط التنمية التي تشرف عليها وتقودها حكومتنا الرشيدة بوعي يخدم أجيالنا الحالية والمقبلة.

من جهته أشاد عبد الله السويدي بتوقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار حرص مركز الإحصاء - أبوظبي على تعزيز التعاون وتوحيد الجهود مع الجهات الحكومية وغيرها من المؤسسات، بهدف توفير إحصاءات حديثة تلبي متطلبات مستخدمي البيانات.

حيث أشار إلى أن هذا التعاون يساهم بصورة فاعلة في توظيف الموارد الإحصائية لرسم السياسات وإعداد الخطط والبرامج التنموية الحالية والمستقبلية في مجال الزراعة وسلامة الأغذية لإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى رفع القدرات الإحصائية على مستوى الإمارة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية. وثمن السويدي الدور الهام للهيئة في تطوير استدامة قطاع الزراعة والغذاء بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والحيوي وضمان صحة الحيوان والنبات.

وتنظم اتفاقية مستوى الخدمة مجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين ومنها تصميم وتنفيذ المسوح والاستطلاعات ذات الصلة، وتبادل البيانات الإحصائية الوصفية، وتطوير المعايير والمنهجيات الإحصائية المتعلقة بإعداد وتجهيز البيانات من خلال تطبيق التعريفات والمفاهيم الإحصائية، والتصنيفات وغيرها من المعايير والممارسات الإحصائية المتبعة عالمياً، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية الإحصائية للهيئة والوفاء باحتياجاتها التدريبية من خلال البرامج المتخصصة التي يعدها معهد التدريب الإحصائي التابع للمركز.

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