افتتاح 4 جسور جديدة للمشاة في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كشف مجلس الشارقة للتخطيط العمراني عن إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازات العام الجاري، حيث أعلن عن افتتاح 4 جسور للمشاة على كل من شارع الملك فيصل، الملك عبد العزيز، شارع الاتحاد وطريق النهدة، وذلك حرصاً منه على توفير وسائل انتقال آمنة للمشاة عند عبور الطرق، ورفد شبكة الطرق بكامل الخدمات اللازمة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون درهم.

وتمثل السلامة المرورية والانتقال الآمن عبر الشبكة الطرقية في مدينة الشارقة أحد أهم مكونات الخطة الموجهة للنقل والجاري إعدادها، وذلك من أجل دعم وتعزيز القدرة التنافسية لمدينة الشارقة لتتبوأ مكانها في مقدمة المراكز الحضرية الكبرى في المنطقة.

وتم اختيار مواقع تنفيذ الجسور بناءً على دراسات مرورية ومعايير عدة استندت على معرفة كثافة الحركة المرورية والتنقل بين جانبي الطريق، ونسب حوادث الدهس، والمسافة لأقرب معبر مشاة، إضافة إلى تنفيذها في الأماكن الحيوية التي تضم مؤسسات أو مراكز تجارية وأسواق. فضلاً عن متابعة تقارير المرور التي تردنا من الجهات ذات الصلة.

وأوضحت الإحصائيات المرورية أن نسبة حوادث الدهس تمثل نسبة عالية من إجمالي الحوادث المرورية في المدينة خلال الستة أشهر المنصرمة، ومن حيث التوزيع المكاني لهذه الحوادث فقد سجلت مناطق الخان والنهدة وشارع الذيد النسبة الأعلى بالمقارنة مع المناطق الأخرى في المدينة.

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