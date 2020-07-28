10146 مستفيداً من توعوية الشرطة المجتمعية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

نفذت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، من خلال قسم توعية المجتمع، نحو 15 محاضرة وحملة توعوية انطلقت مطلع مارس الماضي وحتى نهاية يونيو الماضي، واستفاد منها نحو 10146 مستفيداً، منها 12 محاضرة توعوية وتثقيفية لكافة شرائح المجتمع وصولاً إلى شريحة طلاب المدارس التي يتم عادة التركيز عليها لرفع مستوى إدراكهم بالمخاطر المحدقة بهم.

وأكدت بذلك الإدارة مشاركتها الفعالة والدائمة على مدار العام بجميع الأحداث المجتمعية والوطنية المتنوعة والمختلفة عبر تقديم باقة موسعة من التوعية والتثقيف في مختلف المجالات والتخصصات الرامية إلى نشر الوعي المجتمعي حول الظواهر الأمنية والعالمية، استناداً إلى أن أفراد المجتمع عناصر مهمة في تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على استقراره ومكتسباته، باعتبارهم شركاء في تحقيق وبلوغ هذا الهدف، فأمن المجتمع مسؤولية الجميع، ودور الشركاء مهم في إيصال مختلف الرسائل التوعوية.

وتضمنت المبادرات والبرامج التي أطلقتها الإدارة التركيز على العديد من المحاور والسلوكيات المجتمعية والطلابية الواجب الالتزام والتقيد بها ومعرفتها وإثراء الجانب المعرفي لديهم، ومنها تنظيم محاضرات «عن بعد» باستخدام برنامج teams في ظل الظروف الراهنة التي رافقت انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

والتي حالت دون الوصول إلى طلبة المدارس بشكل مباشر وتقديم التوعية والإرشاد اللازمين بالتعاون مع أولياء الأمور وإدارة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، ونشر التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعية الرسمية للقيادة العامة من خلال بروشورات توعوية إلكترونية شملت العديد من المحاور التي تهم المستهدفين من الحملة أو البرنامج، ومنها حملة منع التجمعات في الأماكن العامة، وحملة توعوية عن الإجراءات الاحترازية للحد من «كورونا»، وحملة عن حقوق وواجبات العمال، العديد من المحاضرات التوعوية حول فيروس «كورونا».

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