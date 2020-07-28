ضابط في شرطة دبي يحصد جائزة أفضل قائد للتحول الرقمي 2020

المصدر: دبي - البيان

حصد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، جائزة أفضل قائد للتحول الرقمي لعام 2020، المُقدمة من جائزة مبادرة شركة تحول تيك Tahawultech، إلى جانب 35 من القادة الآخرين الذين تم اختيارهم ضمن ذات الجائزة على مستوى الشرق الأوسط، لدورهم البارز في إعادة بلورة أساليب عمل مؤسساتهم، بما يضمن استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا «كوفيد 19».

وجاء اختيار العميد الرزوقي للفوز بالجائزة نظراً لدوره كمدير للإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتي ساهمت في استمرار تقديم الخدمات إلى أفراد الجمهور بكل حرفية ودون انقطاع، ما انعكس على سعادة أفراد المجتمع لحصولهم على كافة الخدمات بكل سهولة عبر تطبيق شرطة دبي الذكي وعبر الموقع الإلكتروني.

وأكد العميد الرزوقي أن الفوز بجائزة أفضل قائد للتحول الرقمي لعام 2020 يأتي بفضل توجيهات معالي الفریق عبد الله خلیفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وحرصه الدائم على مواكبة أفضل التطبيقات العالمیة، وتطبيق أفضل الممارسة في مجال العمل الذكي والذكاء الاصطناعي، وهو ما انعكس على استمرار تقديم الخدمات الشرطية وفق أعلى المعايير عبر تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الإلكتروني.

وكرمت الجائزة 35 شخصية على مستوى الشرق الأوسط من مؤسسات حكومية وقطاع خاص، لدورهم في إعادة التفكير في الطريقة التي تعمل بها مؤسساتهم لضمان استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا، وقدرتهم على التكيف مع التحدي الذي فرضته الجائحة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاعتماد على العمل الرقمي في توفير الخدمات.

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