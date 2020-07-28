المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار رؤية خليفة بن زايد وتنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد، خالد بن محمد بن زايد يطلق مشروع شمال بني ياس السكني. وتم ترسية أعمال المرحلة الأولى لشركة "مُدن العقارية"، بقيمة 3,2 مليار درهم لبناء 1,365 مسكناً للمواطنين.

ويأتي المشروع استكمالاً لمسيرة الإنجازات التي تحققت في القطاع السكني على مستوى دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، لضمان توفير مجموعة واسعة من خيارات الإسكان المستدام، ما يعزز القدرة التنافسية لأبوظبي كإحدى أفضل المدن للعيش في العالم.



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