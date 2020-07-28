مسالخ بلدية منطقة الظفرة تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

المصدر: وام

أكملت بلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك في مسالخ مدن المنطقة من خلال عمليات الصيانة والتعقيم والتنظيف وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع.

كما تم توفير 13 طبيباً بيطرياً و68 قصاباً وعاملاً بمسالخ الظفرة في كل من (مدينة زايد، المرفأ، غياثي، ليوا، السلع، ودلما).

وتؤكد بلدية منطقة الظفرة حرصها على تنظيم تسليم الذبائح للمتعاملين في سياراتهم، والاهتمام بنظافة المسالخ وسرعة ترحيل مخلفات الذبح ومتابعة أعمال الصيانة بصورة مستمرة، وتم تقديم محاضرات للقصابين حول عمليات الذبح الشرعية، إضافة إلى إجراء فحص لجميع الموظفين والأطباء والعمال والقصابين.

وبلغ عدد الذبائح بالمسالخ خلال النصف الأول من العام الحالي 39,311 ذبيحة، وتتواصل عمليات تعقيم حظائر الحيوانات كما تم بمسلخ مدينة زايد إنشاء منطقة لغسيل وتعقيم السيارات ومنطقة لتسليم الذبائح.

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