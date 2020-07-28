محمد بن راشد ينعى "طبيب الغلابة"

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الدكتور المصري محمد المشالي المعروف بـ"طبيب الغلابة" الذي وافته المنية اليوم، مؤكداً أن الراحل نموذج للأطباء وقدوة للعظماء.

وقال سموه، اليوم، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة.. صانع أمل من نوع مختلف.. 50 عاماً من حياته لأجل علاج الفقراء.. نموذج للأطباء.. وقدوة للعظماء.. رحمه الله.. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر".

الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة .. صانع أمل من نوع مختلف .. 50 عاماً من حياته لأجل علاج الفقراء. نموذج للأطباء .. وقدوة للعظماء.. رحمه الله .. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر .. pic.twitter.com/8IIehydFfR — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 28, 2020

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