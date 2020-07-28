"بيئة ومحميات الشارقة" تضبط 4 متسللين إلى محمية أشجار القرم في كلباء

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن ضبط أربعة أشخاص بعد تسللهم إلى محمية أشجار القرم في كلباء خلافاً للقوانين التي تمنع الصيد في هذه المناطق لأسباب متعددة، والتي وُضعت من أجل مصلحة البيئة والمصلحة العامة بشكل عام.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: "على الرغم من اللوحات التحذيرية الموزعة في كل أرجاء المحمية التي تنص على منع دخول المحمية بدون إذنٍ رسمي مسبق، وضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات بعدم المساس بالحياة الفطرية بشكل مباشر وغير مباشر داخل المحمية، فإننا واجهنا تسللاً من بعض الأفراد متجاهلين كل هذه الإرشادات، حيث عرضوا الحياة الفطرية في المحمية للخطر".

وأضافت السويدي: "قام المتسللون بصيد أنواع مختلفة من الأسماك وسرطان الوحل وبكميات كبيرة، ما عرَّضهم للمساءلة القانونية، إذ تم تحرير مخالفة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم بحق كل فرد من المتسللين".

عقوبات

وتتمثل العقوبات المفروضة من خلال قرار المجلس التنفيذي في تغريم ومعاقبة كل فعل ينتج عنه الاخلال بالتوازن الطبيعي للحياة الفطرية للبيئة البرية في إمارة الشارقة وفق نوع المخالفات من تجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة والتخلص من مخلفات العمليات الفنية والإنتاجية في المناطق البرية، والتخلص من مخلفات البناء والهدم في المناطق البرية والتخلص من المياه العادمة والزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي والرعي الجائر وترك الحيوانات السائبة دون راع.

كما يتم مخالفة الصيد الجائر وقتل وإيذاء الكائنات البرية وتدمير التكوينات الجيولوجية، ومرور المركبات بأنواعها عشوائيا في مواقع نمو الأعشاب وفي المواقع ذات الاهمية البيئية، إضافة إلى رمي مخلفات أو ترك بقايا الأطعمة والفضلات ومخلفات الشواء في المناطق البرية، ورمي المخلفات أو تركها أو التخلص منها بأي شكل من الاشكال في المناطق البرية من قبل مرتاديها.

وتعد منطقة القرم مركز تكاثر وعيش الكثير من الحيوانات، إضافةً إلى أن المحمية هي الموطن لأقدم غابات المنغروف في البلاد، وملاذاً حيوياً للطيور النادرة والسلاحف البحرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز