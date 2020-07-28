"النقل المتكامل" في أبوظبي يعلن مجانية المواقف ومواعيد العمل خلال العيد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجانية رسوم المواقف السطحية في الإمارة بدءاً من يوم الخميس الموافق 30 يوليو حتى الساعة 7:59من صباح يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020.

ونوّه المركز بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بتنظيم وإدارة المواقف العامة في جميع الأوقات، وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، مشدداً على أهمية استخدام المواقف العامة حسب الأحقية وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً حتى الساعة 8:00 صباحاً.

وأوضح أن مفتشي مواقف سيوقعون مخالفة على جميع المركبات التي تقف في المواقف والأماكن الممنوعة.

وأعلن المركز أن عمل مراكز إسعاد المتعاملين عن بُعد سيتوقف خلال عطلة العيد، على أن يُستأنف يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس، مشيراً إلى الاستمرار في تقييم الوضع المستجد وإحاطة المتعاملين علماً بأي تفاصيل أو خطوات جديدة بشأن تقديم الخدمات الاعتيادية في مراكز إسعاد المتعاملين.

النقل العام

وأفاد المركز بأن مواعيد خدمات النقل العام بالحافلات في كل من مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة ستكون حسب الجدول الزمني لأيام الجمعة والعطلات الرسمية، باستثناء بعض الخدمات الرئيسة التي أعلن أنه سيمدد ساعات العمل عليها حتى الساعة 1:30 صباحاً، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 2 أغسطس 2020، ومن بينها تلك المؤدية إلى بعض مراكز التسوق في الإمارة، وهي كما يلي: 5 / 7 / 8 / 22 / 67 / 102 / 401 / 900 / 940 / 950 / 960 / 970 / 980 / 990.

النقل البحري

وأعلن المركز أن خدمات النقل البحري العام بين مرسى جبل الظنة وجزيرة دلما، وبين جزيرتي السعديات والعالية (رأس غراب سابقاً)، ستستمر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وستكون كما يلي:

مواعيد عمل العبارات من وإلى جزيرة دلما: أول أيام العيد فقط (رحلة واحدة)، جزيرة دلما: 01:30 مساءً، ميناء جبل الظنة: 04:00 مساءً.

من السبت إلى الخميس (رحلتان)، جزيرة دلما: 07:00 صباحاً، 01:30 مساءً، ميناء جبل الظنة: 10:00 صباحاً، 04:00 مساءً.

أما مواعيد رحلات عبارة جزيرة العالية فستكون كالتالي: من السبت إلى الأربعاء (أربع رحلات) ميناء السعديات: 07:30 صباحاً، 10:30 صباحاً، 1:30 مساءً، 4:30 مساءً، جزيرة العالية: 09:00 صباحاً، 12:00 مساءً، 3:00 مساءً، 5:50 مساءً.

يوم الخميس فقط: ميناء السعديات: 09:00 صباحاً، 12:00 مساءً، 02:30 مساءً، 05:00 مساءً، جزيرة العالية: 10:30 صباحاً، 1:30 مساءً، 3:50 مساءً.

يوم الجمعة فقط: ميناء السعديات 08:00 صباحاً، 11:00 صباحاً، 03:00 مساءً، جزيرة العالية: 06:30 صباحاً، 09:30 صباحاً، 01:30 مساءً 04:30 مساءً.

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