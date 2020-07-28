شرطة دبي تجسد شخصيات الطلاب المتميزين بصور كرتونية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

جسّدت شرطة دبي شخصيات الطلاب المتميزين في برنامج التدريب الصيفي عن بعد 2020 بصور كرتونية ومجسمات تقديراً وتشجيعاً للطلاب على تميزهم، وبلغ عدد الطلاب 9 من الجنسين ومختلف الجنسيات.

وشهد البرنامج مشاركة 1100 طالب وطالبة من 27 جنسية، واستمر البرنامج لمدة شهر بداية من الأول من يوليو، وحقق نجاحاً كبيراً، وتلقى الطلاب تدريباً على 18 برنامجاً أمنياً ورياضياً وموسيقياً ومعرفياً.

البرنامج شهد مشاركة 5 طلاب من أصحاب الهمم الذين تم تصميم شخصيات كرتونية لهم لتميزهم.

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