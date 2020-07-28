بالفيديو.. شرطة أبوظبي تحذر من خطورة ترك الأطفال بمفردهم في المسابح

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت شرطة أبوظبي الأسر من خطورة ترك الأطفال بدون رقابة في المسابح مؤكدة ضرورة مرافقتهم وتكثيف الرقابة عليهم تجنبا لوقوع حوادث الغرق.

وأوضحت أن الإهمال يعد سبباً رئيساً في حوادث غرق الأطفال ما يتطلب عدم الانشغال عنهم.

وأشارت إلى ان كثير من حوادث غرق الأطفال تقع بسبب استخدامهم أحواض السباحة بمفردهم وإهمال الأسرة لمراقبتهم وعمق الماء وعدم الإلمام بالسباحة والتعرض للانزلاق من الأرضية المحيطة بحوض السباحة وعدم وجود سياج حول الأحواض.

وذكرت أن ترك الأطفال ممن هم دون 3 سنوات بمفردهم في مسابح المنازل او البنايات والمرافق المختلفة يعرضهم لحوادث الغرق مؤكدة أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار حفاظاً على سلامتهم.

وأكدت ضرورة ارتداء معدات #السباحة و تزويد الأطفال بأطواق و أدوات وسترات النجاة أثناء ممارسة السباحة.

ولفتت إلى أن غرق الأطفال بالمسابح يعد من أكثر مسببات المشاكل النفسية للأبوين والمحيطين بهم محذرة من اللامبالاة وتجاهل تعليمات السلامة في هذا الشأن وتزويد المسابح بسلالم ثابتة ومقابض معدنية موزعة على محيطها.

شرطة أبوظبي تحذر من خطورة ترك الأطفال بمفردهم في المسابح @ADPoliceHQ

⁧#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/CJsXVsBQEL — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 28, 2020

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