انسحاب جماعي لمشاهير الإمارات من «بوتيكات»

المصدر: دبي ـ غسان خروب، رامي عايش

موجة انسحابات جماعية من مشاهير التواصل الاجتماعي في الإمارات، شهدها، أمس، تطبيق «بوتيكات»، وذلك وفق ما كشفت عنه حساباتهم على مواقع التواصل، حيث بدت جملة «إنهاء العلاقة مع شركة بوتيكات» قاسماً مشتركاً بين عموم المشاهير في الإمارات. وجاءت هذه الانسحابات إثر الكشف عن تورّط القائمين على التطبيق وعدد كبير من مشاهير التواصل في قضية «غسيل الأموال»، بعد إعلان النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي التحفظ على أموال 12 متهماً من مشاهير «السوشيال ميديا» مع منعهم من السفر، وذلك وفق ما أعلنته وسائل إعلام كويتية، التي بادرت إلى نشر قائمة عدد من «مشاهير» الكويت، وردت أسماؤهم في القضية.

في السياق، طالب المحامي الإماراتي علي مصبح عبر «البيان» بضرورة تحرّي مشاهير وسائل التواصل عن نزاهة وحقيقة الشركات أو الجهات التي يتعاقدون معها للإعلان عن منتجاتها عبر حساباتهم باختلاف أنواعها، واستشارة الجهات الأمنية المختصة حول مصدر دخل تلك الشركات والجهات.

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