بتوجيهات خليفة.. وأوامر محمد بن زايد صرف قروض وإعفاء متقاعدين من السداد بـ2.78 مليار

المصدر: (أبوظبي - وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف قروض سكنية وإعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 2.78 مليار درهم لـ1976 مواطناً في إمارة أبوظبي.

ويأتي اعتماد الدفعة الثانية من القروض السكنية لعام 2020 لـ 1500 مواطن وإعفاء الدفعة الأولى لـ 476 مواطناً متقاعداً من ذوي الدخل المحدود، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.

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