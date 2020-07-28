مقصب آلي متكامل في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

كشف منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، عن افتتاح مقصب رأس الخيمة بمنطقة رأس الخيمة القديمة، قبل حلول عيد الأضحى، وذلك بعد الانتهاء من مشروع إحلاله وتحويله بشكل كامل إلى مقصب آلي، بما يتماشى مع التطور الكبير الذي شهدته الإمارة خلال الفترة الماضية والتي طالت معظم المرافق الحيوية بالإمارة، مؤكداً أن بلدية رأس الخيمة نجحت خلال الأعوام الماضية في القضاء على ظاهرة الذبح خارج المقاصب نتيجة لتغليظ العقوبة على القصابين الجائلين، وساهمت الحملات التثقيفية في نشر الوعي اللازم بخطورة الذبح خارج المقاصب لجهل العديد من القصابين بأمراض الحيوانات.وأعلن الزعابي، جاهزية المقصب المركزي بالفلية، ومقصب رأس الخيمة، ومقصب الغيل، وأسواق ومنافذ الإمارة لاستقبال المتعاملين ضمن ساعات العمل التي تبدأ في جميع مقاصب الإمارة من الـ 5 صباحاً حتى الـ 8 مساءً ابتداءً من يوم وقفة عرفة، وبعد صلاة العيد مباشرة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومن الـ 6 صباحاً في اليومين الثاني والثالث حتى الـ 8 مساءً.

وأضاف: «يبدأ العمل في يوم وقفة عرفة في سوق المواشي برأس الخيمة عند الـ 6 صباحاً حتى الـ 10 مساءً، وبمواعيد المقاصب نفسها خلال الأيام الأول والثاني والثالث من العيد المبارك».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز