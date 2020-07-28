لا دفع بالعملة النقدية في أسواق مواشي ومسالخ الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن انتهاء كامل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطة استباقية، قامت بها من خلال لجنة الاستعداد لعيد الأضحى، وضمن مجموعة من المعايير والإجراءات الوقائية، والضوابط الصحية، والتي تحرص من خلالها البلدية على ضمان سلامة جميع أفراد المجتمع، وتقديم الخدمة وفق معايير عالية. وبينت أن دفع رسوم الذبح عن طريق بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة الائتمانية، ولا يُقبل الدفع بالعملات النقدية.

وحث ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أفراد المجتمع المضحين بدفع ثمن الأضاحي للجمعيات الخيرية الرسمية وتوكيلها بذبحها وتوزيعها، في خطوة تهدف من خلالها البلدية إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتعزيز مبدأ التباعد الجسدي في ظل الظروف الحالية.

وأكد أن البلدية وضعت خطة استباقية ممنهجة، وقامت بتشكيل لجنة تكون مهمتها التحضير والاستعداد لاستقبال العيد والجمهور، خصوصاً في سوق المواشي والمسلخ المركزي، ووضع التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة بما يتماشى مع الظروف الحالية، لتقديم الخدمات للجمهور وفق أعلى المعايير ورفع درجة استعداد المسلخ لاستقبال أكبر عدد من الأضاحي خلال أيام العيد، وتقديم خدمات متميزة للسكان، وتذليل العقبات أمامهم، فضلاً عن تنظيم عملية دخولهم وخروجهم من سوق المواشي، حيث قامت البلدية بوضع خطط وبرامج وفق ضوابط صحية تحدد كيفية الدخول إلى السوق والخروج منه، وكذلك تهيئة البيئة المناسبة في المسلخ المركزي وعمل التعقيم اللازم بشكل يومي مع استحداث طرق مختلفة لاستلام وتسليم الأضاحي وفق معايير حددتها البلدية تضمن تحقيق التباعد الجسدي والالتزام بكل الإجراءات الوقائية.

جهوزية

أكد عمر المهيري، رئيس قسم رقابة الأغذية والخدمات البيطرية أن المسلخ المركزي على أهبة الاستعداد لاستقبال طلبات الأضاحي، وتم تجهيزه بشكل كامل من حيث النظافة والتهوية والتعقيم وتوفير حوالي 60 قصاباً وعاملاً في المسلخ المركزي و15 طبيباً بيطرياً في كل من سوق المواشي والمسلخ المركزي للإشراف على عمليات ذبح وفحص الأضاحي قبل الذبح وبعده، مشيراً إلى أن المسلخ يستقبل المتعاملين من أول إلى رابع أيام العيد من الـ 6 صباحاً وحتى الـ 6 مساءً.

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