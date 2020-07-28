بلدية دبا الحصن تدشن «الحجز الإلكتروني للذبح»

المصدر: (دبا الحصن - البيان)

أتاحت بلدية مدينة دبا الحصن خدمة «الحجز الإلكتروني للذبح» وذلك حفاظاً على الصحة والسلامة العامة للسكان، والعمل على تطبيق قواعد التباعد الجسدي في ظل انتشار وباء فيروس كورونا «كوفيد 19».

ويستطيع المواطنون والمقيمون من خلال هذه الخدمة المتميزة من نوعها الدخول إلى الموقع الالكتروني للبلدية على الرابط www.dhmun.shj.ae

ويتضمن الموقع الإلكتروني خدمة الحجز المسبق للذبح، علماً أنه يجب على المتعاملين إجراء الحجز المسبق للذبح خلال اليوم نفسه أو اليوم التالي، بحيث يستطيع الراغبون بتقديم الأضاحي الحجز المسبق على سبيل المثال خلال يوم عرفة أو يوم عيد الأضحى نفسه حسب ما هو متوفر ومتاح، وذلك للابتعاد عن الازدحام والاختلاط. وقال طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن:«إن البلدية تسعى من خلال هذه الخدمة الذكية الجديدة إلى الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وسلامة كافة سكان وزوار دبا الحصن مع حلول عيد الأضحى المبارك في ظل انتشار وباء فيروس كورونا».

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