رش سوق المواشي ومقاصب الفجيرة وتعقيمها دورياً

المصدر: الفجيرة ـ البيان

كشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك وفقاً للتدابير الاحترازية والأمور الوقائية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة ما ينعكس على سعادة وراحة المواطنين والمقيمين والزوار للإمارة، وبين أنه تم استكمال تجهيز المقاصب التابعة للإمارة والبالغ عددها 4 في «الفجيرة والطويين ومسافي وقدفع»، وكشف عن إطلاق خدمة تسليم الطلبات للمقاصب مباشرة للعملاء في مركباتهم وتفعيل خدمة توصيل الذبائح عن طريق البرادات والتي ستكون الأولوية فيها لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار الأفخم أنه إلى في ظل الإجراءات الاحترازية تم عمل فحوص «كوفيد 19» لكافة العاملين في المقاصب لضمان خلوهم من الوباء من أجل تقديم خدمات آمنة وبيئة صحية لكافة الزبائن، مشدداً على ضرورة التزام الناس في المقاصب ارتداء الكمامات والقفازات، وأوضح أنه تم القيام برش سوق المواشي والمقاصب وتعقيمها وتنظيفها بشكل دوري وتنظيف كافة الأسطح، مع توفير المعقمات وإرشادات حول ضرورة التباعد الجسدي بترك مسافة الأمان الموضحة على كافة أرضيات المقاصب.

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