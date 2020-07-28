طرق دبي تبحث مع متعاملين مبادرة تجديد تسجيل مركبة رقمياً بالكامل

المصدر: دبي – البيان

نظمت مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً جلسة عن بعد، عن مبادرة تطرحها الهيئة للمرة الأولى وهي عبارة عن تصميم تجربة حول خدمة تجديد تسجيل المركبة، من خلال التقنيات الرقمية بشكل كامل.

حضر الجلسة عدد من متعاملي الهيئة في دبي، بالإضافة إلى عدد من قيادات وموظفي مؤسسة الترخيص.

وقال موسى الرئيسي مدير إدارة أنظمة الترخيص في الهيئة: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات دائماً على مبادرات استراتيجية، لإيجاد وابتكار أفضل الحلول لإسعاد متعامليها من مختلف شرائح المجتمع سواء كانوا أفراداً أو شركات ومؤسسات من مجتمع الأعمال في إمارة دبي».

وأضاف أن هذه الجلسة التفاعلية قد أنتجت أفكاراً إبداعية أثمرت هي الأخرى عن (4) اتجاهات مبتكرة، أسهمت في بلورة تصور رحلة المتعامل الرقمية لإنجاز خدمة تجديد تسجيل مركبة، وستكون الخدمة متاحة بالكامل ضمن خطة التحول الرقمي القائمة في المؤسسة والممتدة حتى نهاية عام 2021.

دور مهم

وأوضح الرئيسي: «ستلعب هذه المبادرة الجديدة دوراً مهماً وحيوياً في جعل تجديد تسجيل المركبات أكثر سهولة عبر التقنيات الرقمية، بعد الفحص الفني للمركبات لدواعي الأمن والسلامة، الأمر الذي سيوفر على المتعاملين الوقت والجهد اللازمين عند تجديد تسجيل مركباتهم بالطرق التقليدية المعروفة». وتابع مدير إدارة أنظمة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «هذه المبادرة تأتي كذلك ترجمة لمساندة جهود الحكومة الرشيدة لجعل مدينة دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم، وتأتي كذلك لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، كما تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية، التي تنتهجها إمارة دبي للحد من انتشار فيروس «كورونا» المُتفشي على مستوى العالم».

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