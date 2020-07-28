رئيسة اليونان تمنح سفير الدولة وساماً رفيعاً

المصدر: (أثينا - وام)

منحت إيكاتيريني ساكيلاريوبولو رئيسة الجمهورية اليونانية، محمد مير عبد الله يوسف الرئيسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية، وساماً رفيعاً، تقديراً للدور الفاعل والجهود المقدرة التي بذلها خلال فترة عمله سفيراً لدولة الإمارات لدى اليونان. وقلد نيكوس ذينذياس وزير الخارجية اليوناني السفير وسام «Grand Cross of the Order of Phoenix» نيابة عن إيكاتيريني ساكيلاريوبولو خلال المراسم التي جرت في مقر الخارجية اليونانية.

وأثنى وزير الخارجية اليوناني - خلال كلمة له - على الدور الفاعل الذي لعبه سفير الدولة في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع. من جانبه أعرب الرئيسي - في كلمة له - عن شكره وتقديره للتكريم الذي حظي به، مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع البلدين.. معبراً عن اعتزازه بهذا الوسام الذي يعبر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المتميز، مشيراً إلى تطلع دولة الإمارات دائماً إلى تعاون وثيق بما يخدم شعبي البلدين.

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