أحمد الفلاسي: كل مهمة فضائية ستعود بالنفع للبشرية

المصدر: (أبوظبي ـ صبري صقر )

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي - وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن كل مهمة فضائية ستعود بالنفع للبشرية. وبثت وكالة الإمارات للفضاء مقطعاً مرئياً يتحدث رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء باللغة الانجليزية، موجهاً التهنئة إلى إدارة الفضاء الوطنية الصينية ومباركاً إطلاقها مهمة الصين الأولى لاستكشاف المريخ Tianwen-1. وأضاف الفلاسي أن الإمارات تسعى إلى تعزيز مهمات استكشاف الفضاء لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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