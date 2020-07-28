35 جهة حكومية في دبي تناقش الأسباب الموجبة في صياغة التشريعات

المصدر: دبي-البيان

اختتمت الأمانة العليا لـ «اللجنة العليا للتشريعات» مؤخراً الورشة التثقيفية الرقمية بعنوان «أهمية الأسباب الموجبة في صياغة التشريعات»، وذلك بحضور ممثلين عن 35 جهة حكومية محلية.

وحظي المشاركون بفرصة التعرّف على أفضل ممارسات وأساليب الصياغة التشريعية التي تضمن توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، دعماً لغايات «خطة دبي 2021» في بناء حكومة شفافة وموثوقة وسباقة في تحقيق سعادة الناس ورفاهية المجتمع.

وشهدت الورشة التثقيفية، التي عُقِدَت إلكترونياً عبر منصة «مايكروسوفت تيمز» تسليط الضوء على الأسباب الموجبة للتشريعات والمذكرات الإيضاحية، والتي تمثل حجر الأساس لصياغة تشريعات تدعم المسيرة التنموية الطموحة لحكومة دبي، ولاقت المبادرة استجابة إيجابية من المشاركين من المشرّعين والمستشارين القانونيين ومساعديهم والقانونيين العاملين في الجهات الحكومية المحلية، وسط إشادة واسعة بالجهود التوعوية والمبادرات التثقيفية المقدمة من «اللجنة العليا للتشريعات»، التي تمضي قدماً في تعزيز الثقافة القانونية والتشريعية لدى الموظفين القانونيين ضمن القطاع الحكومي في دبي.

منصة توعية

وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام: «تكمن أهمية الورشة التثقيفية الرقمية في كونها منصة توعوية وتفاعلية للتعريف بالأسباب الموجبة للتشريعات والمذكرات الإيضاحية، والتي تعتبر دعامة هامة من دعائم صياغة تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل. وشكلت الورشة محطة هامة لدعم جهودنا الحثيثة لإثراء المعرفة القانونية والارتقاء بالوعي التشريعي لدى المختصين بإعداد التشريعات العاملين ضمن القطاع الحكومي في دبي، فضلاً عن بناء القدرات فيما يتعلق بصياغة تشريعات ضامنة لخلق جهاز حكومي ذي كفاءة وموثوقية عالية.

واختتم بن مسحار:»تكتسب الصياغة التشريعية أهمية بالغة في تطوير العملية التشريعية، حيث لا تقتصر على الكتابة فحسب، وإنما تشمل صياغة وبناء النصوص التشريعية والمستندات الداعمة لها.

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