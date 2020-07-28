90 % إنجاز المشاريع الاستراتيجية في راس الخيمة خلال فترة كورونا

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

كشف المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده عن بُعد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنجاز 90% من المشاريع الاستراتيجية في الإمارة خلال فترة جائحة «كورونا»، منها إنشاء 3 عبارات لتصريف مياه الأمطار في شعبية راشد بمنطقة الرمس، واستمرار العمل في إنشاء القناة المائية لتحويل مسار مياه الأمطار التي تصل من الجبل لتصب في البحر. وأشار إلى أن مشروع القناة المائية تم تصميمه ليلائم النهضة التي تشهدها المنطقة مع إنشاء ممشى الرمس ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والذي ساهم بتحويل المنطقة إلى نقطة جذب سياحي تتيح للأهالي ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية. وأكد الحمادي، إنجاز 93% من مشروع الخزان الترابي بمنطقة وادي نقب.

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