مدير «أبوظبي للتقاعد»: القيادة حريصة على رفاه المجتمع

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكد خلف الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لصرف قروض سكنية وإعفاء متقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية، تأتي تأكيداً على النهج الراسخ للقيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة ورفاه المجتمع، وتخفيف الأعباء الاجتماعية عن الأسر المواطنة، لا سيما المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وتنسجم مع مساعي القيادة في الوقوف على احتياجات المواطنين.

وأوضح الحمادي أن هذه المبادرة التي تأتي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، دليل على حرص القيادة على الاهتمام بشؤون المواطنين، منوهاً بأن القيادة حريصة على توفير السبل كافة لتحقيق الحياة الكريمة وضمان الاستقرار الأسري للأسرة المواطنة، ممّا ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

وكان صندوق أبوظبي للتقاعد وهيئة أبوظبي للإسكان قد أعلنا إتمام الربط الإلكتروني بينهما لتوفير ببيانات المتقاعدين الذين لا تزيد معاشاتهم على 20 ألف درهم تلقائياً لبحث إجراءات استحقاقهم للإعفاء مباشرة، دون الحاجة لتوجه المتقاعد شخصياً للإسكان وتقديم طلب الإعفاء مع الأوراق والمستندات اللازمة.

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