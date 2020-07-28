طقس الإمارات حتى السبت.. احتمال سقوط أمطار وارتفاع في درجات الحرارة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا غائما جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع غدا الأربعاء والخميس والجمعة.

وأشار المركز - في تقرير حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة الثلاثاء إلى السبت - إلى أن الطقس اليوم سيكون غائما جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا وفرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة نهارا، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس غدا " الأربعاء " غائما جزئيا أحيانا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا واحتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس الخميس، فسيكون صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا وفرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر وارتفاع في درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون طقس " الجمعة " حارا ومغبرا وغائما جزئيا أحيانا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا واحتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س، فيما يكون البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا نهارا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

ويشهد يوم " السبت " طقسا مغبرا وغائما جزئيا أحيانا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا وفرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وعلى بعض المناطق الجنوبية الشرقية والغربية بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س، فيما يكون البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا نهارا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

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