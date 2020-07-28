مجلس «محمد بن راشد للإسكان» يطّلع على المشاريع المنجزة

المصدر: دبي - البيان

اطلع مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على أهم المشاريع الإسكانية المنجزة، وذلك خلال اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، برئاسة عبدالله عبد الرحمن الشيباني، وعضوية كل من: محمد عبدالله التوحيدي، نائباً للرئيس، وحسين عبد الله الشعفار، وعلي محمد المطوع، وحمدان خليفة الشاعر، وعمر سلطان أحمد المسمار، وهند عبيد الغشيش المري، بالإضافة إلى سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة، وبحضور مساعدي المدير التنفيذي بالمؤسسة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أصدر المرسوم رقم (15) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة.

وأكد عبدالله الشيباني أهمية دور الإسكان في إسعاد أبناء الوطن واستقرارهم وراحتهم، وما له أيضاً من دور مهم اجتماعياً واقتصادياً وأمنيا، لافتاً إلى إدراك القيادة لأهمية دور المؤسسة، من خلال اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، اسمه ليكون مقترناً بمؤسسة الإسكان، وذلك لبيان رعايته واهتمامه بأبنائه.

مشاريع

هذا وقد اطلع المجلس في بداية الاجتماع على أهم المشاريع الإسكانية المنجزة، والتي ما زالت قيد الإنجاز، من خلال خلال فيلم تعريفي، ثم اطلع على عرض تقديمي شامل قدمته مريم السويدي مديرة إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، احتوى على التعريف بالهيكل التنظيمي للمؤسسة ووحداته المختلفة واللجان التابعة للمجلس، بالإضافة للخدمات التي تقدمها المؤسسة، وإحصاءات عن عدد الطلبات والخدمات التي تم تقديمها منذ إنشاء المؤسسة حتى اليوم، وأهم المبادرات الإسكانية التي تبنتها المؤسسة، وكان لها دور كبير في التسهيل على المتعاملين وتسريع وتيرة إنجاز طلباتهم.

مبادرات

وجّه مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بالاستمرار في تبني المبادرات والمشاريع، التي تسهم في رفع الأداء والإنتاجية، انسجاماً مع تطلعات وتوجهات القيادة الحكيمة، نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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