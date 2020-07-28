سفيرا الدولة لدى بلغاريا وسلوفاكيا يقدمان نسخة من أوراق اعتمادهما

المصدر: صوفيا - براتيسلافا - وام

قدم سلطان راشد الكيتوب نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة ومفوضاً فوق العادة لدى جمهورية بلغاريا، إلى بيتكو دويكوف نائب وزير الشؤون الخارجية في بلغاريا، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة صوفيا.

ورحّب نائب وزير الشؤون الخارجية خلال اللقاء بسفير الدولة، وأعرب عن أطيب تمنياته بالتوفيق والنجاح خلال أداء مهامه التي ستسهم في ارتقاء العلاقات بين البلدين الصديقين.

ومن جهته أعرب سفير الدولة عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بلغاريا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

تعاون

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الدولة وبلغاريا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

كما قدم إبراهيم سالم محمد المشرخ نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة ومفوضاً فوق العادة لدى جمهورية سلوفاكيا إلى رومان هلوبان، مدير البروتوكول الدبلوماسي في وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة براتيسلافا.

ورحّب مدير البروتوكول الدبلوماسي بسفير الدولة، وأعرب عن أطيب تمنياته بالتوفيق والنجاح خلال أداء مهامه التي ستسهم في ارتقاء العلاقات بين البلدين الصديقين.

ومن جهته أعرب سفير الدولة عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سلوفاكيا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الدولة وسلوفاكيا وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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