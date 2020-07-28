تقاضٍ عن بُعد بالمحكمة العمالية في محاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

عقدت المحكمة العمالية بمحاكم دبي الجلسة الأولى للتقاضي عن بُعد في مبنى المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ في العوير برئاسة القاضي حامد عبدالرحمن فلكناز قاضي استئناف أول في المحكمة العمالية، وبحضور محمد لوتاه أمين السر، وميرويز مترجم في محاكم دبي، سعياً من محاكم دبي إلى تسهيل عملية التقاضي وتقليص رحلة المتقاضين، باستخدام تقنيات مرئية حديثة.

وأشار القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية بمحاكم دبي إلى أن محاكم دبي مستمرة في تقديم خدمات مرنة وتحافظ على خصوصية المتقاضين من خلال خدمة الجلسات القضائية عن بعد عبر تقنية «الاتصال المرئي»، إذ تشكل خطوة كبيرة نحو تسهيل وتسريع عملية التقاضي، وتتوّج سلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة خلال فترة قصيرة، بشكل يضمن سهولة وصول المتعامل للخدمة، ومرونة الاستخدام، إضافة إلى سرعة الاستجابة وجودة المعلومات، والحفاظ على خصوصية المتعامل في التقاضي.

وأضاف القاضي جمال الجابري:«تعد خدمات التقاضي عن بعد، أهم الخدمات التي تقدمها المحاكم في تسهيل عملية التقاضي وتقليص رحلة المتقاضين، باستخدام تقنيات مرئية حديثة، لتحقيق سعادة المتقاضين وتسهيل مسار التقاضي».

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