موارد الشارقة تؤهل 1180 باحثاً عن عمل

المصدر: (الشارقة - وام)

نفذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة خلال شهري يونيو ويوليو سلسلة برامج تأهيلية إلكترونية استهدفت 1180 باحثاً عن عمل من حملة جميع المؤهلات العلمية المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة، من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية بخورفكان وكلباء ودبا الحصن.

حيث تناولت خلال البرامج أبرز الشؤون المطروحة في ساحة الأعمال المعاصرة، وأهمها «مهارات العمل عن بعد»، و«التزامات وسلوكات الموظف أثناء العمل عن بعد»، والخرائط الذهنية عبر 20 برنامجاً تأهيلياً إلكترونياً.

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