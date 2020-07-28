160 جهة حكومية بملتقى التوطين في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

نظمت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي الملتقى الثاني لعام 2020 تحت عنوان «التوطين والموارد البشرية»، بمشاركة واسعة من مديري وممثلي وحدات التوطين لدى 160 جهة وشركة حكومية في أبوظبي، وذلك عبر استخدامها للوسائل الافتراضية الداعمة في تنفيذ الملتقى.

وألقى محمد الهاملي وكيل دائرة الإسناد الحكومي الكلمة الافتتاحية للملتقى والترحيب بالمشاركين، والوقوف على أهم المواضيع، التي تعزز دور الموارد البشرية والتوطين، لتحقيق الأهداف المؤسسية والاستراتيجية لحكومة أبوظبي.

كما أكد حرص المنظمين والمشاركين في الملتقى على تحقيق تطلعات الحكومة ودعم ملف التوطين في وجود ما يزيد على 250 مشاركاً من أكثر من 120 جهة وشركة حكومية في الملتقى.

وجاء تنظيم الملتقى، الذي يجمع أصحاب الاختصاص من الجهات والشركات الحكومية في مجال التوطين حرصاً من الهيئة على تعزيز فعالية ودفع العمل المؤسسي المشترك .

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