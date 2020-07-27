«الاتحادية للتنافسية» تنال جائزة عالمية لجهودها في تطوير تقنيات الأنظمة الجيومكانية

المصدر: دبي - البيان

حققت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إنجازاً جديداً بفوزها بجائزة خاصّة ضمن فئة الإنجاز المتميز في مؤتمر ESRI العالمي لعام 2020، أكبر ملتقى دولي للخبراء ومستخدمي نظم وحلول المعلومات الجغرافية والمنصات الجيومكانية الرقمية، ويتم منح هذه الجائزة للمنصات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم تقديراً من المؤتمر للجهود المتميزة في مجال استخدام وتطوير تقنيات الأنظمة الجيومكانية. وتأتي أهمية فوز الهيئة بهذه الجائزة من حجم المنافسة الكبيرة التي شهدتها هذه الفئة، فقد تم تقييم أكثر من 100 ألف ملف لجهات حكومية وخاصة من مختلف أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى الجائزة، تم خلال المؤتمر إبراز الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في هذا المجال من خلال عرض تجربتها الرائدة وتسليط الضوء على مساهماتها في مجال تطوير عمل المنصات الجيومكانية الرقمية واستعراض ممارسة الهيئة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الإحصاء، وأهداف التنمية المستدامة، حيث تمَّ عرض لقطات للمنصات التي طورتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وذلك خلال الحفل الافتراضي لتوزيع الجوائز الذي شهده 86.482 من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في هذا المجال من 180 دولة حول العالم بالإضافة إلى ممثلي الجهات المشاركة في المنافسة.

نهج شامل

وقال عبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «تتبنى دولة الإمارات نهجاً شاملاً يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الأنظمة والتقنيات الذكية، وتسخيرها لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية ورفاهية المجتمع. ويشكل الفوز بهذه الجائزة تأكيداً على ثقافة راسخة تهدف إلى مواصلة العمل لتحقيق التميز في كافة المجالات، وتعزيز مكانة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الوصول إلى المراتب الأولى».

وأضاف لوتاه: «تثبت الظروف الراهنة صحة رهان الإمارات على تطوير بنيتها التحتية الرقمية والاستثمار الكبير في مواردها البشرية، لتكون قادرة على تسخير الذكاء الاصطناعي وتطويع الابتكار لإحداث نقلة نوعية في كافة جوانب الحياة. واليوم نجني ثمار هذا التوجه ونمضي بثبات نحو الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة مستندين في ذلك إلى منظومة عمل متكاملة تديرها كفاءات وطنية قادرة ومؤهلة على تحقيق الطموحات والأهداف الوطنية الكبرى».

بدوره، قال جاك دانجرموند، مؤسس ورئيس شركة «إيزري» العالمية: «جاء فوز الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بجائزة (إيزري 2020) لأفضل الممارسات العالمية في نظم معلومات الخرائط البيانية والجيومكانية، انجازاً مهماً حيث اعتمدت الهيئة طريقة عرض البيانات على شكل قصص ديناميكية، تساعد في دعم صانع القرار بمجموعة كبيرة من البيانات المركزة وبشكل آني، الأمر الذي يمثل عوامل قوة تستند إلى المعرفة، وتؤدي إلى التطور والازدهار. إن السياسات التي تستند إلى البيانات عادة ما تكون شفافة، وجاهزة للمستقبل».

أحدث التقنيات

وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة: «ينبع اهتمام الهيئة بتطويع أحدث التقنيات في مجال عملها نظراً لأهميتها الحالية والمستقبلية في مجال البيانات، مما يتيح للهيئة أن تحقق مهمتها في قطاعات الإحصاء والتنافسية وأهداف التنمية المستدامة، حيث تعتمد هذه المنصات على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والربط ما بين الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية مع الأرقام والبيانات الأرضية، ما يجعلها مناسبة في تقديم نتائج ذات دقة عالية إلى جانب التوفير في الوقت والجهد والمال».

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