«سعود التعليمية الخيرية» تفتتح معرضها الخيري «كشخة العيد»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت سمية بن حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، افتتاح معرض «كشخة العيد» في صالة المعارض بمبنى المؤسسة، ويستمر لمدة أربعة أيام، حيث تم تخصيص أوقات معينة للأسر لزيارة المعرض لتحقيق التباعد والالتزام بالاشتراطات الوقائية والاحترازية في ظل الظروف الصحية السائدة.

وأشارت إلى أن الافتتاح جاء متزامناً مع أيام العشر من ذي الحجة، وهي أيام مباركة لإتاحة المجال أمام الجميع للاستفادة من موجودات المعرض الذي يحتوي على، 3048 قطعة متنوعة من الملابس النسائية والبناتية، بأسعار رمزية وبتناول الجميع بهدف تقديم أفضل الخدمات الخيرية ومساعدة الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود.

وأكدت السويدي، أن ريع المعرض سيوجه لدعم طلبة العلم من ذوي الأسر المتعثرين مالياً في مختلف مدارس إمارة رأس الخيمة الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن المؤسسة تستثمر كافة برامجها ومشاريعها في توفير الدعم اللازم لهذه الفئة الطلابية التي تواجه ظروفاً مالية صعبة نظراً لأوضاع أسرهم المتعسرة، حيث أخذت إدارة المؤسسة على عاتقها السعي المستمر لتحقيق كل ما يسهم في بقائهم على مقاعد الدراسة من خلال ما تطرحه من مبادرات وبرامج هادفة موجهة إلى أصحاب الأيادي البيضاء من أبناء هذا الوطن للوقوف إلى جانب طلبة العلم المحتاجين للدعم ومساعدتهم في تحقيق النجاح خلال مسيرتهم التعليمية.

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