«إسعاد شرطة دبي» تبحث التعاون المشترك مع «ماجد الفطيم»

المصدر: دبي - البيان

استقبلت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، وفداً من شركة «ماجد الفطيم للتجزئة» برئاسة يونس الملا، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال في الشركة، وأحمد الزرعوني، مدير عام تطوير الأعمال، وماجد الفهيم مدير التطوير في الشركة، في إطار الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

ورحبت العامري، بممثلي شركة «ماجد الفطيم»، وقالت: إن لجنة بطاقة إسعاد تسعى إلى تنفيذ مشاريع مشتركة مع العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة، بما يحقق أهدافها في رفع مستوى السعادة لدى موظفي شرطة دبي وموظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية المنضمة إلى برنامج بطاقة «إسعاد».

وأضافت: إن«ماجد الفطيم» تعد من الشركات الناجحة على المستوى المحلي والدولي، ونحن على ثقة بأن لدينا معهم اهتمامات مشتركة فيما يتعلق بالمساهمة في تحقيق ونشر السعادة بين أفراد المجتمع.

من جانبه، أكد يونس الملا على مواصلة «ماجد الفطيم» جهودها لمد جسور التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المتميزة، وتعزيز العمل المشترك وصولاً إلى مبادرات وخدمات ذات مستويات تنافسية جديدة.

وقال: «سعدنا بالنقاش المثمر الذي جمعنا مع أعضاء لجنة بطاقة إسعاد كممثلة للقيادة العامة لشرطة دبي، للوقوف على سبل تطوير مقاربات ومشاريع نوعية لخدمة مجتمع الإمارة، وبالاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الجانبان في هذا المجال».

وقدمت العامري، للوفد الزائر شرحاً تفصيلياً حول المستوى الذي وصلت إليه بطاقة «إسعاد»، وعلاقتها مع مختلف المؤسسات والشركات التجارية على المستويين المحلي والخارجي، بالإضافة إلى انتشارها الواسع والسمعة الممتازة التي أصبحت تتمتع بها.

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