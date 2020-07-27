سيارة إسعاف متطورة تقدمها (الأوقاف) لإسعاف دبي

المصدر: دبي - البيان

تسلمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مركبة إسعاف متطورة من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وذلك في إطار تعزيز الجهود المجتمعية المتواصلة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع وتشديد الإجراءات الوقائية للقضاء على وباء كورونا المستجد.

وقال علي المطوّع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر: إن وطننا له حق علينا ونحن مستعدون لافتدائه بالأرواح وتقديم كل غالٍ ونفيس في سبيل حمايته من جميع الأخطار، مؤكداً أن هذه المساهمة دليل على حرص كل فرد منا على تلبية نداء الوطن في جميع الأحوال خاصة أوقات الأزمات.

وأكد المدير التنفيذي خليفة الدراي أن هذا الدعم يقدم صورة مشرفة للعالم لتكاتف أبناء الإمارات، والتفافهم حول وطنهم وقيادتهم الرشيدة في الأزمات والطوارئ، وأنهم جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وثمن الدراي ما قدمته مؤسسة الأوقاف من تعاون ومساعدة في تشديد الإجراءات الوقائية الاحترازية لدرء وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما يظهر المعدن الإماراتي الأصيل وما يتسم به المواطن من صفات إنسانية وحضارية نادرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز