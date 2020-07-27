«التزامنا واجب علينا» حملة لتوعية مرتادي ممشى كورنيش أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية بعنوان «التزامنا واجب علينا»، لمدة 10 أيام على كورنيش أبوظبي، بهدف توعية مختلف أفراد المجتمع مرتادي ممشى الكورنيش بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وذلك ضمن إطار جهود بلدية مدينة أبوظبي المتواصلة، للحد من تفشي الفيروس.

وحثت البلدية من خلال موظفيها أثناء الحملة، مرتادي ممشى كورنيش أبوظبي على مواصلة الالتزام بالتعليمات، وتطبيق الإجراءات الوقائية، للتقليل من نسبة انتشار فيروس «كورونا»، من خلال التباعد الاجتماعي، والحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، وتجنب التجمعات، للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

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