جولة تفتيشية «عن بُعد» بـ«مركز المعمورة» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، مركز شرطة المعمورة الشامل، وذلك عبر إجراء جولة تفتيشية افتراضية باستخدام نظام تقنية الاتصال عن بُعد، بحضور العميد عبدالله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية، وذلك ضمن برنامج التفتيش عن بعد الذي يهدف لمتابعة إجراءات سير العمل والوقوف على النتائج المحققة وفي نفس الوقت المحافظة على سلامة رأس المال البشري وتعزيز السلامة والصحة في بيئة العمل المؤسسي.

واطلع قائد عام شرطة رأس الخيمة، عن بُعد، على أقسام وأفرع مركز شرطة المعمورة الشامل، متابعاً آلية تسجيل البلاغات في المركز، وسير نظام تحويل القضايا، كما اطلع على سير نظام الإجراءات المرورية، والخدمات المقدمة في ظل جائحة كورونا، وغيرها من الإجراءات والمهام المختلفة التي يؤديها مركز شرطة المعمورة الشامل في منطقة اختصاصه، فضلاً عن مراجعة المؤشرات والأهداف وإنجازات المركز في ظل الجائحة.

وفي ختام الجولة الافتراضية لمركز شرطة المعمورة الشامل برأس الخيمة، أشاد اللواء علي بن علوان النعيمي، بجهود جميع العاملين بالمركز، مثمناً حرصهم على أداء مهامهم على أكمل وجه، مشيداً بحرص كافة مراتب المركز على تبسيط الإجراءات وسرعة إنجازها حرصاً على إسعاد الجمهور، والارتقاء بخدمات العمل الشرطي، متمنياً للجميع الاستمرار في مواصلة الأعمال بكفاءة وإتقان، والتوفيق والسداد في خدمة البلاد.

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