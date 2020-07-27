«طاقة أبوظبي» تصدر النسخة المعدلة من التعليمات التنظيمية للتركيبات الكهربائية 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي النسخة المعدلة من التعليمات التنظيمية للتركيبات الكهربائية 2020، والتي تتضمن تطوير التنظيمات في النسخة الأخيرة الصادرة عام 2014.

وأصدرت الدائرة التعليمات الجديدة استناداً إلى القانون رقم 11 لعام 2018، وتدعو الدائرة جميع المتعاملين استخدام النسخة الجديدة، من خلال تنزيلها من خلال الرابط «https://www.doe.gov.ae/en/Publications على الموقع الإلكتروني للدائرة. ونوهت الدائرة بأن العمل على التعليمات الجديدة يسري اعتباراً من 1 أبريل 2020، وتحل محل التعليمات التنظيمية الصادرة في 2014.

وتحتوي التعليمات التنظيمية الجديدة للتركيبات الكهربائية على تحديثات للمراجع الصادرة سابقاً عن مكتب التنظيم والرقابة في أبوظبي، وتتضمن تحديث التواريخ الفعلية في ما يتعلق ببعض الأحكام، بالإضافة إلى تحديث المعلومات المرجعية في الطبعة الثامنة عشر من المعايير البريطانية «BS 7671».

تطوير

من جهته، قال محمد هلال الزعابي المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية بدائرة الطاقة في أبوظبي: «تسعى دائرة الطاقة في أبوظبي بشكل متواصل إلى تطوير اللوائح والتنظيمات، التي تضمن الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة، ولا سيما التركيبات الكهربائية، حيث تمثل التحديثات الأخيرة إضافة مهمة وركيزة لجهود الدائرة في تعزيز كفاءة خدمات الكهرباء، بما ينعكس على تطوير قطاع الطاقة ككل».

وأضاف الزعابي: «تمثل النسخة المعدلة من التعليمات التنظيمية للتركيبات الكهربائية 2020 ركيزة أساسية من أجل تعزيز كفاءة التوصيلات الكهربائية بأعلى معدلات الأمان والكفاءة، وتقديم خدمات تتميز بالجودة لكل المستهلكين في الإمارة. وقد تم تعديل بعض البنود في الإصدار الجديد بعد التشاور مع الجهات المرخصة وأصحاب المصلحة المعنيين لتعكس أفضل الممارسات وتقليل الأعباء على جميع المتعاملين في الإمارة، وهو الهدف الذي نسعى إليه دائماً من خلال خططنا الاستراتيجية».

تركيب

وتتضمن التعليمات الجديدة عدد من البنود، التي يأتي من أهمها السماح بتركيب لوحات التوزيع المثبتة على الحائط في الفلل السكنية على النحو المنصوص عليه في الملاحظة 2 من البند 7.8.15 في التعليمات الجديدة، والذي يقضي بتثبيت لوحات التوزيع من الفئة 400A وما أعلى في غرف مخصصة، وتثبيت اللوحات ذات الفئة الأقل من 400A داخل خزانة جدارية صغيرة أو ما شابه، بما يتفق مع المواصفات المعتمدة لشركات التوزيع، على أن يكون في مكان من السهل الوصول إليه للملاحظين والمفتشين وعمال الصيانة التابعين للجهة المختصة.

كما تم تحديث اللائحة 2.2 (الخاصة بالتعريفات)، التي تم وضعها أول مرة عام 2016، لتشمل جميع التعريفات المرتبطة بمعدات إمداد المركبات الكهربائية بالطاقة (محطات شحن EVSE)، حيث تم تضمين الملحق رقم 1 الصادر في ديسمبر 2016. وتتضمن التعليمات الواردة في الفصل 13ـ المتعلقة بمعدات إمداد المركبات الكهربائية بالطاقة، الالتزامات المقررة الخاصة بالتوصيلات النهائية ومآخذ التيار والموصلات المباشرة، وضوابط العزل وفصل التيار الكهربي، وإجراءات واشتراطات الحماية، متطلبات وضع العلامات وأعمال الصيانة واختبارات الموقع، وآلية توفير المعلومات.

وبناء على مشاورات مع بلدية مدينة أبوظبي، تم استبدال لائحة إنارة الشوارع وإدخال إنارة الطرق. كما تشير التعليمات الجديدة إلى المعايير الدولية المحدثة وفقاً للمعايير البريطانية «BS» واللجنة الكهروتقنية الدولية «IEC» لضمان اتساق المعايير. كما تم تعديل الجداول والتعريفات المرجعية في الإصدار الجديد.

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