الإحصائيات تؤكد : إصابات ووفيات كورونا عند الرجال أكثر من النساء

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات إن الأرقام والإحصائيات حول العالم تشير إلى أن أكثر الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد تعود لرجال والدراسات السريرية تُظهر أن عدد الوفيات عند الرجال أكبر من النساء.

وأشار الحمادي إلى أن بعض الدلائل تشير إلى أن جهاز المناعة عند المرأة يعمل بكفاءة أفضل من عند الرجال بسبب العوامل الجينية والهرمونية، ونشاط الرجال في السلوكيات الاجتماعية التي تزيد من خطر الإصابة مثل الذهاب إلى الأماكن المكتظة والمطاعم والمقاهي وغيرها، مما يزيد من فرص اكتسابهم للعدوى.

وعن الفترة التي يستغرقها المريض للشفاء من مرض كوفيد 19 أكد الحمادي أنها تعتمد على المريض وسنه وتاريخه المرضي، وما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة

من النساء

قال الحمادي الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات إن الأرقام والإحصائيات حول العالم تشير إلى أن أكثر الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد تعود لرجال والدراسات السريرية تُظهر أن عدد الوفيات عند الرجال أكبر من النساء.

وأشار الحمادي إلى أن بعض الدلائل تشير إلى أن جهاز المناعة عند المرأة يعمل بكفاءة أفضل من عند الرجال بسبب العوامل الجينية والهرمونية، ونشاط الرجال في السلوكيات الاجتماعية التي تزيد من خطر الإصابة مثل الذهاب إلى الأماكن المكتظة والمطاعم والمقاهي وغيرها، مما يزيد من فرص اكتسابهم للعدوى.

وعن الفترة التي يستغرقها المريض للشفاء من مرض كوفيد 19 أكد الحمادي أنها تعتمد على المريض وسنه وتاريخه المرضي، وما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة

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