الإمارات تعلن إصابة 5 عائلات تضم 47 فرداً بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الدكتور عمر الحمادي ، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات انه مازال رصد العديد من حالات الإصابة لأفراد من عائلة واحدة، سواءً من مواطنين أو مقيمين، نتيجة عدم الالتزام وإقامة التجمعات والاحتفالات الخاصة، والتي لا يتم فيها مراعاة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأشار الحمادي إلى إصابة 5 عائلات، تضم قرابة 47 فرداً ومن أعمار مختلفة، حضر بعضهم حفل زفاف، وحضر البعض الآخر منهم واجب العزاء، دون مراعاة للتباعد الاجتماعي أو أخذ الإجراءات الوقائية.

واضاف الحمادي إلى أنه في ضوء الجهود الحكومية لدعم القطاعات وعودة الأنشطة، تم إصدار قرار باستئناف تداول الصحف والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية على أن لا يتم توفيرها في أماكن التجمعات مثل المقاهي، ويسمح بتوفيرها في المكاتب، ويقتصر استخدامها بشكل شخصي.

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