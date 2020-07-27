مباشر.. الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلقت في تمام الساعة 6.30 مساء اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، والتي يتحدث خلالها معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات .

أثنى معالي عبدالرحمن العويس على جهود أخوتنا في خط الدفاع الأول من الكوادر الطبية وغيرهم من العاملين في الميدان، ولا ننسى أنهم يقضون هذا العيد بعيدًا عن أسرهم.

كما أثنى الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية خلال فترة العيد ضروري، وواجب ومطلب وطني، خاصةً أن الضرر لا سمح الله قد يكون كبير ومؤلم.

264 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 47,299 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 264 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 59,177 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 345 حالة .

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع .

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 328 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 52,510 .

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