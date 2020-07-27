سلطان القاسمي يصدر مرسومين بشأن المجلس التنفيذي وموانئ وجمارك الشارقة

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 2020م بتعديل المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2019م بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تستبدل بدائرة الموانئ البحرية والجمارك من المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2019م المشار إليه، هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

من جهة أخرى، أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2020م بشأن تعيين رئيس لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

ونص المرسوم على أن يُعيّن الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيساً لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

ويُعمل بالمرسومين اعتباراً من تاريخ صدورهما، وعلى الجهات المعنية تنفيذهما كلٌ فيما يخصه، ويُنشران في الجريدة الرسمية.

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